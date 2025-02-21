بالصور- انطلاق مؤتمر اتحاد المصارف العربية لمخاطر الممارسات الاحتيالية بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لمكافحة الاحتيال ومخاطر الممارسات الاحتيالية بمدينة شرم الشيخ، والمقام بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر، وذلك تحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وألقى محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، كلمة الافتتاح، قائلا إن هذا المؤتمر يعد منصة سنوية لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات التي تواجهها البنوك العربية، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية أصبحت تتسبب في خسائر مليارات الدولارات سنويا، إضافة إلى غسيل الأموال والتزوير الإلكتروني، والإحتيال المصرفي تعد ظواهر خطيرة تواجه البنوك العربية.

وأشار إلى أن حالات الاحتيال في البنوك العربية في تزايد، نتيجة الذكاء الصناعي، وأسلوب التزيف في التوقيعات.

وأكد أنه لابد من التكاتف للتصدى لهذه الظواهر، وضرورة مواجهة زيادة حالات الاحتيال فى المصارف العربية، واستخدام العصابات الذكاء الاصطناعي وطرق وأساليب التزييف فى التوقيعات .

وانطلقت الفعاليات بحضور محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، ومبروك الغمرينى، رئيس مدينة شرم الشيخ نائبا عن اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد البنوك المصرفية العربية ، وعدد من الشخصيات ورؤساء البنوك ، والدماور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية بالمملكة العربية السعودية،، وماريان ذكى مدير مؤسسات مكافحة الاحتيال .

يقام المؤتمر خلال الفترة من 21 حتى 23 فبراير الجاري، تحت رعاية محافظ البنك المركزي ومحافظ جنوب سيناء بمشاركه 15 دوله عربيه وافريقيه.

يهدف المؤتمر إلى مناقشهدة مخاطر الممارسات الاحتياليه التي تنشأ عن مختلف الأحداث التي يتعرض لها العالم وانعكساتها على المصارف والمؤسسات العربية، وتسليط الضوء على تداعيات الازمات العالميه المتتالية، وتباين المخاطر والتحديات الأساسية التي تواجهها المصارف العربية، ومناقشة سبل تطوير إدارة مكافحة الاحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب الإجراءات والتحديات المستجدة.

كما يناقش المؤتمر ضرورة خلق بيئة آمنة، وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستجدة والطارئة، ومخاطر الممارسات الاحتيالية.