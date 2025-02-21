مظهره مُرعب.. حيوان نافق يثير الجدل في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أثار العثور على حيوان نافق بمحيط الدائرة الجمركية في شارع جمال عبد الناصر بمدينة بورفؤاد، محافظة بورسعيد، جدلًا واسعًا عقب تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مجلس مدينة بورفؤاد، في بيان رسمي، أن رئيس المدينة، الدكتور إسلام بهنساوي، تفقد موقع البلاغ بعد رصد الحيوان، الذي تبين أنه من فصيلة "الإيجوانا"، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بإزالته من الطريق بالتنسيق مع إدارات تحسين البيئة والنقل الميكانيكي، عقب تلقي مركز عمليات المدينة بلاغًا من المواطنين.

وطمأن رئيس المدينة الأهالي، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرصد أي طارئ والتعامل معه فورًا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين القطاعات الخدمية لرفع المخلفات وضمان سلامة المواطنين.