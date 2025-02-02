تداول فيديو ضرب أطفال داخل دار رعاية بالمحلة.. وقرار عاجل من التضامن

الغربية - مروة شاهين:

قررت حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إرسال فريق التدخل السريع وإدارة الأسرة والطفولة لفحص واقعة تداول فيديو يُظهر تعرض طفل للضرب داخل دار رعاية بالمحلة الكبرى.

وأكدت وكيلة الوزارة أن الواقعة ليست كما يتم ترويجها، موضحة أن المقطع المتداول يُظهر مزاحًا بين شقيقين داخل الدار، حيث استخدم أحدهما "كوفيه" في مداعبة الآخر، نافية اعتداء أي من العاملين على الأطفال.

وأشارت إلى أن فريق التدخل السريع أُرسل لإعداد تقرير حول الواقعة، مؤكدة أنها تواصلت مع الشقيقين للتحقق من ملابسات الفيديو المتداول.

يأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يضرب طفلًا صغيرًا باستخدام "كوفيه"، ما أثار استياء واسعًا بين رواد الإنترنت.

وفي تصريحات لـ"مصراوي"، أوضح فكري سليمان، صاحب الفيديو، أنه كان بمنزله المجاور للدار مساء السبت عندما سمع صرخات طفل، وعند تفقده الأمر شاهد شخصًا يركل الطفل في بطنه، إلا أنه لم يتمكن من توثيق تلك اللحظة، لكنه التقط الجزء المتبقي من الواقعة.