90 فتاة من الشرقية يشاركن في الملتقى الإقليمي "ريحانة" لتنمية النشء (صور)

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الشرقية - ياسمين عزت:

شاركت 90 فتاة من إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية في فعاليات الملتقى الإقليمي "ريحانة"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وجمعية أثر، على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي.

وضمت المشاركة فتيات من مركز شباب صفط الحنة وعددًا من الفتيات المتميزات في الأنشطة والبرامج، إضافة إلى ممثلات عن الكنيسة، في إطار حرص الوزارة على تنويع الفئات المستهدفة وتعزيز مشاركة الفتيات من مختلف المؤسسات التعليمية والدينية.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أهمية إشراك فتيات مراكز الشباب والمدارس والأزهر والكنيسة لضمان تعميم الفائدة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الفتيات، وتعزيز قدرتهن على التعبير عن أنفسهن، والتوعية بحقوقهن المختلفة في التعليم والصحة والقانون، إضافة إلى تسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة في المجتمع.

وتضمنت فعاليات الملتقى أنشطة رياضية، وورش عمل تفاعلية، وتعريفًا بأهداف البرنامج وأهمية الأنشطة المنفذة من خلال وحدة "ريحانة" بالمديريات.

أشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور أحمد البسطويسي، مدير إدارة تنمية النشء، وتولت رحاب جابر، مشرفة وحدة "ريحانة"، وهند نصر، رئيس القسم الثقافي، مسؤولية التنظيم والإشراف على الفعاليات.