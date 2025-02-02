العثور على جثة شاب في ترعة بالشرقية.. ووالدته تتهم 3 أشخاص

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في إحدى الترع، ما أثار الشكوك ودفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح بالعثور على جثمان مجهول الهوية في مياه الترعة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعد مطابقة أوصاف الجثمان مع بلاغ سابق عن تغيب شاب من قرية مجاورة، تبين أنه ذات الشخص، وبفحصه تبين وجود شبهة جنائية، وأظهرت التحريات الأولية تورط ثلاثة أشخاص في الجريمة.

ومن جانبها، أكدت والدة الضحية أن ابنها قُتل على يد ثلاثة شبان قاموا باستدراجه وتعذيبه قبل التخلص منه، بعد أن رفض العمل معهم.