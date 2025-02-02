من 6 محافظات.. محافظ المنيا يكرم أوائل الطلبة وحفظة القرآن الكريم

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، احتفالية "يوم التفوق لعام 2025" التي نظمتها الجمعية الشرعية الرئيسية بالمحافظة، لتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا من الجامعات في محافظات الصعيد.

تم تكريم 110 فائزين من محافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الوادي الجديد، وأسوان، بينهم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، الإعدادية العامة والأزهرية، ومتحدي الإعاقة وأمهاتهم، وذلك تقديرًا لإرادتهم وجهود أسرهم في دعمهم.

وأكد المحافظ أن تكريم النماذج المتميزة يعكس اهتمام الدولة بدعم التفوق العلمي والديني، مشيدًا بدور الجمعية الشرعية في تحفيز الشباب على التميز.

تم توزيع جوائز نقدية وعينية على الفائزين وسط أجواء من الفخر، بحضور عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ محمود زايد، مشرف عام الجمعيات الشرعية بالصعيد، وعدد من المسؤولين.