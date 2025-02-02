141 عارضًا للسلع المخفضة.. وزير التموين يفتتح السوق الحضاري بالعاشر غدًا (صور)



الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، ومحمد أبو زيد، معاون وكيل الوزارة، استعدادات افتتاح السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان.

يقام السوق في المنطقة الفاصلة بين الحي الأول والحي الثاني، ويضم 141 عارضًا لبيع مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، السوق يوم غدٍ الاثنين.