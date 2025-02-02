فصلا رأسه بمنشار.. إرجاء محاكمة قاتلة زوجها في الشرقية (فيديو)

الشرقية - ياسمين عزت

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة متهمة بقتل زوجها، وفصل رأسه عن جسده باستخدام منشار، وذلك بمساعدة ابن شقيقتها، في جريمة هزت قرية تابعة لمركز كفر صقر. وقد تقرر تأجيل القضية إلى يوم الخميس المقبل.

تعود تفاصيل القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، إلى شهر سبتمبر الماضي، حين أحالت النيابة العامة المتهمة الأولى، وتدعى نهى.أ.ال.أ (39 عامًا)، والمتهم الثاني، السيد.م.ال (17 عامًا)، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وفقًا لتحقيقات النيابة، اتفقت الزوجة مع ابن شقيقتها على قتل المجني عليه، زوج المتهمة "منير. ف. ع"، الذي يعمل حدادًا بالقرية.

كشفت التحقيقات أن المتهمة فصل كاميرات المراقبة بمنزل الزوجية قبل وصول ابن شقيقتها، الذي تسلح بقطعة حديدية. ثم توجها إلى غرفة نوم المجني عليه، وانهالا عليه ضربًا مبرحًا أثناء نومه.

وعلى الرغم من محاولة المجني عليه مقاومتهما والهرب، تمكن المتهمان من الإمساك به مجددًا ومواصلة الاعتداء عليه بالضرب، ثم قاما بخنقه بقطع قماش مبللة حتى فارق الحياة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سحبت الزوجة جثمان زوجها بمساعدة ابن شقيقتها إلى ورشة الحدادة الملحقة بالمنزل، حيث فصلًا رأسه عن جسده باستخدام منشار حديدي كان يستخدمه في عمله.

وبعد ارتكاب الجريمة، طلبت المتهمة من ابن شقيقتها مغادرة المكان، وادعت صباح اليوم التالي اكتشافها وفاة زوجها إثر سقوطه على المنشار أثناء العمل، مستغيثة بالأهالي. إلا أن تحريات الشرطة كشفت عن وجود شبهة جنائية، وأظهرت التحقيقات تورط الزوجة وابن شقيقتها في الجريمة.

واعترفت المتهمة لاحقًا بأن دافع الجريمة هو تهديد زوجها بالزواج من أخرى، مما دفعها للتخطيط لقتله انتقامًا منه والاستعانة بابن شقيقتها لتنفيذ الجريمة.

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