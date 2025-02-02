فتح باب التظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

يبدأ تقديم التظلمات من بعد غدٍ الثلاثاء 4 فبراير الجاري، وحتى الثلاثاء 18 من نفس الشهر، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بديوان المديرية.

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه تم تحديد شباك لتلقي طلبات التظلم لقطاع "أ" الذي يشمل إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى، وآخر لقطاع "ب" الذي يشمل إدارات ببا، سمسطا، ناصر، وإهناسيا، لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت الهواري إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ 35 جنيها عن كل مادة يتم التظلم عليها، يتم سدادها في خزينة المديرية، مع ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة.

وستجري مراجعة أوراق إجابة قطاع "أ" في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع "ب" في مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية. وأكدت على توفير كل التيسيرات للطلاب وأولياء الأمور.