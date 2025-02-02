ضبط ومصادرة 33 عربة حنطور مخالفة بأسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لمواجهة عربات الحنطور المخالفة، بقيادة إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة أسوان، والرائد أحمد مدني، رئيس قسم شرطة المرافق، بهدف القضاء على العشوائية وتقنين أوضاع العربات واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي خرق للقانون.

أفاد سليمان بأن الحملة أسفرت عن ضبط 30 عربة حنطور مخالفة، إضافة إلى مصادرة 3 عربات وتسليمها لشرطة المرافق.

ويتم حصر العربات الوافدة من المدن والمحافظات المجاورة، والبالغ عددها 45 عربة، لإعادتها إلى أماكنها الأصلية ومنعها من العمل داخل المدينة لتجنب الفوضى التي تسببت فيها بالشوارع والميادين.

وطالب رئيس المدينة أصحاب عربات الحنطور بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم واستخراج رخص إدارية من الوحدة المحلية ووزارة السياحة.

كما شدد على أهمية تنظيم حركة تشغيل العربات بشكل منظم لضمان توفير بيئة مناسبة لاستقبال السياح بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية على المستوى الدولي.