بالصور.. محافظ أسوان يُحيل صاحب فندق إدفو المحترق للتحقيق

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أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة إدفو، عاطف كامل، بسرعة القيام بأعمال شفط المياه الناتجة عن إطفاء حريق فندق بمدينة إدفو، وذلك بالتعاون مع سيارات شركة مياه الشرب في المنطقة المحيطة بالفندق.

كما شدد على ضرورة تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات لتسهيل حركة المرور والمواطنين، بالإضافة إلى حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه صاحب الفندق، مع مراجعة موقف الترخيص لمزاولة النشاط السياحي من قبل مكتب وزارة السياحة.

وأضاف أنه تيتم متابعة الوضع لحظة بلحظة من قبل كافة الجهات المختصة تحت إشراف المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، للتعامل مع أي أحداث طارئة.

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