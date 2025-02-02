ينطلق غدًا ولمدة شهر.. تفاصيل الأوكازيون الشتوي في متاجر الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن استعداداتها لإطلاق الأوكازيون الشتوي لعام 2025 غدًا الإثنين 3 فبراير، والذي يستمر لمدة شهر.

يشمل الأوكازيون تخفيضات رسمية على المنتجات في المتاجر المشاركة ضمن التصفية الموسمية.

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، أن الأوكازيون سيسمح للمحال التجارية بعرض تخفيضات لمدة أسبوعين، مع ضرورة تقديم كل محل تجاري طلبًا للحصول على تصريح من الإدارة العامة للتجارة الداخلية قبل المشاركة.

وأشار القلش إلى أن المحال المشاركة يجب أن تلتزم بعرض سعرين لكل منتج؛ السعر قبل وبعد الخصم، مع توضيح نسبة التخفيض.

وتشمل التصفية الموسمية محال الملابس، الجلود، الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة التجارية.

من جانبه، عقد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات، مؤكدًا على ضرورة إحكام الرقابة التجارية على الأسواق أثناء فترة الأوكازيون.

وأشار حرز الله إلى متابعة جودة السلع والتأكد من التزام المتاجر بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يهدف الأوكازيون إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات مناسبة.