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لخطأ في تقدير الدرجات.. مجازاة رئيس وأعضاء كنترول مدرسة ثانوية في بني سويف

06:46 م الأحد 02 فبراير 2025

مجازاة رئيس وأعضاء كنترول مدرسة ثانوية في بني سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

قررت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، معاقبة رئيس كنترول إحدى المدارس الثانوية في مدينة بني سويف بخصم 10 أيام من راتبه، وخصم 5 أيام من راتب مدير المدرسة و5 أيام لكل عضو من أعضاء الكنترول، لوقوع خطأ فني في رصد درجات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشارت وكيل الوزارة إلى إعادة تقدير الدرجات ومراجعتها بدقة قبل الإعلان عن النتيجة النهائية، مؤكدةً استمرار التحقيقات لضمان عدم تكرار الأخطاء في المستقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بالدقة في كافة الإجراءات المتعلقة بالنتائج.

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