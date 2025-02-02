جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة جوار مدرسة في المنيا

المنيا - جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية في مركز أبو قرقاص، جنوبي محافظة المنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب جوار سور إحدى المدارس بقرية منشأة جلال.

تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "أ. م"، 16 عامًا، في ظروف غامضة.

انتقلت فرق الإسعاف والأمن إلى الموقع، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما بدأ فريق من البحث الجنائي تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة بعد ورود تقرير الطب الشرعي.