إعلان

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة جوار مدرسة في المنيا

06:32 م الأحد 02 فبراير 2025

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية في مركز أبو قرقاص، جنوبي محافظة المنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب جوار سور إحدى المدارس بقرية منشأة جلال.

تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "أ. م"، 16 عامًا، في ظروف غامضة.

انتقلت فرق الإسعاف والأمن إلى الموقع، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما بدأ فريق من البحث الجنائي تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب الوفاة بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن المنيا جثة شخص جثة شاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لخطأ في تقدير الدرجات.. مجازاة رئيس وأعضاء كنترول مدرسة ثانوية في بني سويف

إعلان

إعلان

موجة تضخم عالمية.. ترامب يدق طبول الحرب التجارية و"كلنا خاسرون"