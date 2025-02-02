قادها رئيس جهاز حماية المستهلك.. حملات رقابية لضبط الأسعار في القليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملات رقابية مفاجئة على الأسواق، للتأكد من وفرة السلع الأساسية وضبط الأسعار قبل شهر رمضان.

شملت الحملة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية، ورصد التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع التأكيد على توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين. كما تفقد المسؤولان منظومة الضبطية القضائية للجهاز، ووجهوا مأموريات رقابية على مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الجولات عن ضبط مخالفات تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأعلى من السعر المحدد، والتلاعب بأوزان رغيف العيش السياحي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكد رئيس الجهاز والمحافظ استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" وأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين.