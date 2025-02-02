بالصور.. مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير دولة ماليزيا

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد؛ سفير دولة ماليزيا بالقاهرة "محمد تريد سفيان" في زيارة رافقه فيها وفد رفيع المستوى من السفارة، للتعرف على المكتبة وتفقد معالمها.

ترأس مراسم استقبال الوفد الزائر، هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبتهم في جولة تفقدية تعرفوا خلالها على معالم المكتبة المختلفة.

شملت الجولة عدد من مزارات ومعالم مكتبة الإسكندرية منها قاعة الاطلاع الرئيسية، بالإضافة إلى المعارض الدائمة، ومتحفي المخطوطات الآثار، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وأهدت القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بالمكتبة نسخة من كتاب "متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية" إلى سفير دولة ماليزيا.

من جانبه عبر سفير دولة ماليزيا عن سعادته بزيارة المكتبة، وإعجابه بما تحتويه من كنوز معرفية ومقتنيات فريدة، مشيداً بقيمة ومكانة مكتبة الإسكندرية كونها مركزاً للإشعاع الثقافي والفكري والتنويري في العالم.