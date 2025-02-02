بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 89.4%.

جاء ذلك عقب عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي أوضح أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 126,294 طالبًا وطالبة، فيما تجاوز 50% من المجموع الكلي 112,937 طالبًا وطالبة.

وهنّأ المحافظ الطلاب الناجحين والأوائل، مشيدًا بجهود القائمين على العملية التعليمية ومتمنيًا لهم دوام التفوق في مسيرتهم الدراسية.

للاطلاع على النتيجة: