إعلان

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

06:12 م الأحد 02 فبراير 2025

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 89.4%.

جاء ذلك عقب عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الذي أوضح أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 126,294 طالبًا وطالبة، فيما تجاوز 50% من المجموع الكلي 112,937 طالبًا وطالبة.

وهنّأ المحافظ الطلاب الناجحين والأوائل، مشيدًا بجهود القائمين على العملية التعليمية ومتمنيًا لهم دوام التفوق في مسيرتهم الدراسية.

للاطلاع على النتيجة:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس اللواء طارق مرزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير دولة ماليزيا

إعلان

إعلان

موجة تضخم عالمية.. ترامب يدق طبول الحرب التجارية و"كلنا خاسرون"