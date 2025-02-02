بنسبة نجاح 89%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول (إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدقهلية) للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك بنسبة نجاح 89.4 %.

جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 126 ألفًا و294 طالبًا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألفًا و937 طالبًا وطالبة.

بعث المحافظ بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

للاطلاع على النتيجة حين توفرها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية: هنا

وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية هنا