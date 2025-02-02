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"كان ماشي في الشارع مع والدته".. وفاة طفل دهسه تروسيكل بسوهاج

05:15 م الأحد 02 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات تروسيكل، أثناء سيره في شارع المحطة مع والدته، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "أنس. ع" 6 أعوام تلميذ مصابًا بجرح تهتكي بالجبهة ونزيف بالمخ، وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالته.

وكشفت والدة الطفل وتدعى "سعاد. ع" 35 عامًا ربة منزل، أنه أثناء سيرها برفقتها ابنها المذكور فى شارع المحطة اصطدمت به دراجة نارية "تروسيكل" ما أدى لحدوث إصابته، واتهمت قائد الدراجة النارية بالتسبب في الحادث.

وجرى ضبط الدراجة البخارية وقائدها "عبدالله. ع" 20 عامًا عامل، وفي وقت لاحق ورد إخطار للقسم بوفاة الطفل المذكور متأثرًا بإصابته بعد إجراء عدة جراحات له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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