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إصابة 7 أشخاص باختناق.. آخر تطورات حريق فندق أسوان السياحي -صور

04:54 م الأحد 02 فبراير 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

نجحت فرق الحماية المدنية بأسوان بمعاونة المواطنين فى السيطرة على الحريق الذي شب اليوم فى أحد الفنادق السياحية بمدينة إدفو بعد الدفع ب8 سيارات إطفاء، و20 سيارة إسعاف.

ونقلت سيارات الإسعاف 7 حالات مصابة باختناق إلى مستشفى النيل نتيجة تعاملهم المباشر مع الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية المدنية و 3 مواطنين، لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، ووفقا لإدارة المستشفى فقد خرج معظمهم، والباقى حالتهم مستقرة.

وكشف المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، عن إجراء عملية التبريد بعد إخماد الحريق، والوصول لأعلى نقطة فوق المبنى الذي به الفندق، لافتاً إلى إخلاء المبنى من النزلاء والعاملين فيه بالكامل فى وقت قياسى وهو الذى ساهم فى الحد من الإصابات أو خسائر فى الأرواح.

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