الدفع بـ 5 سيارات إطفاء و 6 إسعاف للسيطرة على حريق فندق أسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذى اندلع بأحد الفنادق فى وسط مدينة إدفو.

وقال المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، إن الحريق اندلع فى الدورين الثامن والتاسع بالفندق، وجرى العمل على تأمين سلامة النزلاء والعاملين، عبر الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق، و6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع أى حالات طارئة أو إصابات أو اختناقات.

وكشف نائب المحافظ، عن التوجيه بعمل كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، مع رفع درجة الإستعداد بمديرية الصحة ومستشفى النيل لاستقبال أى حالات، موضحاً أنه فى نفس الوقت ستقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها للتعرف على أسباب وملابسات الحريق.

اقرأ أيضًا:

ألسنة اللهب تلامس السماء.. حريق هائل يلتهم فندقًا سياحيًا فى أسوان -صور