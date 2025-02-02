عقد المقابلات الشخصية لاختيار 830 مدير ووكيل مدرسة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عقدت لجنة قيادات التربية والتعليم بمحافظة البحيرة برئاسة يوسف الديب، وكيل وزارة، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لاختيار 830 من المتقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة إعدادي وثانوي وذلك لسد العجز بالمدارس.

وحددت المديرية احتياجاتها بواقع: ( 380 وكيل إعدادى - 405 مدير إعدادى - 26 وكيل ثانوى - 20 مدير ثانوى ).

أجريت المقابلات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية المركزية بحضور اللجنة التى ضمت فى عضويتها الدكتور فتحي عشيبه نائبا عن عميد كلية التربية جامعة دمنهور، و محمد بدر رياض وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد حسن رمضان ممثلا عن نقابة المعلمين، و عبد الرحمن صالح رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد منيسي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس حسام قنديل مدير عام التعليم الفني.

وأكد الديب، استمرار انعقاد اللجنة لمباشرة أعمالها لاختيار القيادات الجديدة بشكل عملي، ومراعاة معايير الشفافية والنزاهة دون مجاملة أو محاباة وذلك في إطار ضخ الدماء الجديدة وتطوير العمل الإداري بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية سواء من الطلاب أو مديري ووكلاء المدارس.