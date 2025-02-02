ألسنة اللهب تلامس السماء.. حريق هائل يلتهم فندقًا سياحيًا فى أسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

شب حريق بأحد الفنادق السياحية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

وقال عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمدينة أسوان، إن حريق شب فى الدور التاسع بأحد الفنادق بمدينة إدفو، وانتقلت قوات الحماية المدنية وجارِ السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى الفندق أو العمارات المجاورة.

وكشف عاطف عن إخلاء الفندق من النزلاء، وحتى الآن لا توجد أى خسائر فى الأرواح أو إصابات