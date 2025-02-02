محافظ المنيا يفتتح منفذًا جديدًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة -صور

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، منفذًا ثابتًا جديدًا لبيع السلع الغذائية بشارع المعهد الديني بمدينة ديرمواس، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وخلال الافتتاح، أكد المحافظ، أن التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، ضمن جهود المحافظة لضمان توفير كميات كافية من السلع ذات الجودة العالية، والحد من الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار.

وأثناء تفقده لأقسام المنفذ، اطمأن المحافظ على جودة السلع وأسعارها وصلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب الكميات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة والأوزان المقررة، كما شهد المنفذ طرح شنطة غذائية متكاملة بسعر 100 جنيه تحتوي على سكر، أرز، مكرونة، شاي، وملح، لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

ووجه المحافظ بتوسيع قاعدة المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول السلع إلى المناطق النائية وذات الكثافة السكانية المرتفعة، داعيًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني، والغرفة التجارية إلى التعاون مع الجهات المعنية لتوفير المزيد من المنافذ، بما يسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وعلى هامش جولته، التقى المحافظ، عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهًا بسرعة الاستجابة لها وتقديم المساعدات اللازمة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تحقيق رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، النائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ديرمواس، وعدد من قيادات التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.