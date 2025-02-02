5 طلاب بالأقصر يحصدون المراكز الأولى فى تصفيات مهرجان إبداع الجامعات

الأقصر-محمد محروس:

شارك وفد طلابي من جامعة الأقصر بالتصفيات النهائية لمهرجان إبداع؛ المقامة بالمدينة الشبابية فى الاسكندرية؛ خلال الفترة من ٢٨ يناير حتى ٣ فبراير الجارى، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات مسابقات مهرجان إبداع الجامعات ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ الموسم الثالث عشر، في مجال الفنون التشكلية، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة.

وحصد 5 طلاب من أبناء الجامعة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في التصفيات القائمة بالإسكندرية.

وأعربت رئيس الجامعة عن سعادتها بالمستوى المتميز واللائق الذي ظهر به طلاب الجامعة خلال تصفيات مسابقات إبداع في جميع مراحلها بالمجالات المختلفة، متمنية مزيدًا من التوفيق والنجاح الدائم في كافة الأنشطة والفعاليات وتحقيق مراكز متقدمة بين الجامعات المصرية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تنظم مهرجان إبداع للجامعات للموسم الثالث عشر على التوالي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من جميع الجامعات، والأكاديميات والمعاهد العليا، ويمثل هيئة إشراف وفد جامعة الأقصر بالمهرجان؛ محمد نوبى أحمد مدير رعاية شباب كلية الأثار.