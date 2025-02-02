ضبط 10 عربات حنطور مخالفة في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:



قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.



وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لعربات حنطور بدون لوحات معدنية وعدم وجود حفاضات للخيول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي عربة مخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، وذلك عبر تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مؤكداً أن عند تكرار المخالفة سيتم مصادرة العربة بصفة نهائية وعدم الترخيص لها.

شارك في الحملة حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، أحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة، وأسامة توفيق، مدير إدارة النقل البطيء.