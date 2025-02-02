طمع في دهب سيدة فقتلها.. إحالة أوراق شاب في الشرقية لمفتي الجمهورية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قرارا بإحالة أوراق شاب لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل سيدة وسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية.

تعود أحداث القضية رقم 32172 لسنة 2024 جنايات ديرب نجم، المقيدة برقم 5853 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، لشهر أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "شادي و م ع" 30 عاما، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل "زكية.إ" ربة منزل، وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي عمدا من دون إصرار أو ترصد أثناء سرقة ممتلكاتها، إذ تفاجأ بها في مكان السرقة فقتلها خنقا قاصدا إزهاق روحها.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ذكره بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية للأخذ بالرأي الشرعي في إعدام القاتل، وتأجيل النطق بالحكم لجلسة شهر مارس المقبل.