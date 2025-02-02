إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعي

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، بالقرب من مركز ومدينة القصاصين.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث على كوبري البغادة، وانتقلت إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسبابه.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في المحافظة بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وحصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المصابين، وهم: أنور محمد سيد أحمد (70 سنة) – مصاب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،أسامة محمد الفرماوي (48 سنة) – مصاب باشتباه كسر بالترقوة ،محمد محمود محمد (25 سنة) – مصاب باشتباه كسر بالترقوة ،عماد أنور محمد السيد (43 سنة) – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، إبراهيم عبد الهادي إبراهيم (60 سنة) – مصاب بكدمة بالحوض ، محمد رويحل حسين سلامة (37 سنة) – مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، أشرف مصطفى سيد أحمد (52 سنة) – مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر ،ياسمين مصطفى على محمد (30 سنة) – مصابة باشتباه كسر بالساق ،أسامة إبراهيم موسى (43 سنة) – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.