رماها في البئر.. عامل يقتل والدته بالإسكندرية والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته، وحددت دور الانعقاد لشهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 8878 لسنة 2023جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم.

وتضمن أمر الإحالة بالقضية قتل المتهم "ب.م.ع" فرد أمن بمصنع سكر، لوالدته المجني عليها "ش.م.أ"، بعد أن عقد العزم على ارتكاب الواقعة، إثر خلافات سابقة بينهما.

وتبين من التحقيقات أن المتهم توجه إلى مكان سكن والدته حاملًا سلاح أبيض وتعدى عليها حتى فارقت الحياة، وعند اكتشاف شقيقته اختفاء والدتها وسؤاله عنها، أخبرها أنها توجهت إلى القاهرة لزيارة أحد الأطباء.

ووفقًا لأوراق القضية، لف المتهم جثة والدته في بطانية عقب التأكد من وفاتها وألقاها والسلاح المستخدم في الواقعة داخل أحد الآبار المجاورة لمحل السكن، وسرق بعض المنقولات الخاصة بها.

ألقي القبض على المتهم، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارا بإحالة أوراقه إلى المفتي، بإحالة القضية للاستئناف قضت بإحالة أوراقه للمفتي للمرة الثانية.