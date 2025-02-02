طلاب جامعة الأقصر يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب -صور

الأقصر - محمد محروس:

نظمت جامعة الأقصر، زيارة طلابية ضمت 50 طالبا وطالبة؛ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ويقام في الفترة من 23 يناير الماضي، وحتي 5 من فبراير الجارى، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "إقرأ.. في البدء كان الكلمة".

وتفقد الطلاب أجنحة هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الدفاع، وأكاديمية الشرطة، والأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الثقافة، ودور النشر المختلفة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، واطلعوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.

وشدد الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الزيارات للطلاب، لتنمية وعيهم الثقافي وتشجيعهم على القراءة والبحث، مشيرًة إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير كافة الفرص للطلاب للتعرف على مختلف الثقافات واكتساب المعرفة في جميع المجالات العلمية والثقافية.

وأشار الدكتور وائل الصغير، مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، إن الزيارة تمت بالتنسيق والتعاون ما بين الإدارة وإدارة المكتبات المركزية، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الثقافي والفكري لدى طلابها مما يساعدهم على نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ قيم التعايش السلمي داخل المجتمع.

رافق الوفد أثناء الزيارة الدكتور أحمد محي، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد حراجي، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور حسام جايل، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن، والدكتورة نجوي، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتورة جهاد شريت، رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، والدكتورة علا علي، مدير إدارة النشاط الثقافي بالجامعة.