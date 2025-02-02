قرار عاجل من المحكمة التأديبية بخصوص الطبيبة وسام شعيب

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، ليوم 16 فبراير الجاري، للإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.

يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة، تداول مقطع فيديو جرى بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت خلاله الطبيبة إلى عدد من الحالات المترددة عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وقررت محكمة كفر الدوار فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه.

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