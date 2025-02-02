إعلان

وفاة شاب بطلق ناري فى قرية أولاد نجم بقنا

02:04 م الأحد 02 فبراير 2025

طلق ناري - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة شاب يدعى محمد.ع، 33 عاما، بها طلقات نارية في قرية أولاد نجم بنجع حمادي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة شاب طلق ناري طلقات نارية محافظة قنــا الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار عاجل من المحكمة التأديبية بخصوص الطبيبة وسام شعيب

إعلان

إعلان

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة