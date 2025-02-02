وفاة شاب بطلق ناري فى قرية أولاد نجم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر إصابته بطلقات نارية، بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة شاب يدعى محمد.ع، 33 عاما، بها طلقات نارية في قرية أولاد نجم بنجع حمادي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.