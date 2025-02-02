رئيس جهاز حماية المستهلك: تلقينا 180 ألف شكوى فى عام 2024

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، تلقى الجهاز 180 ألف شكوى خلال عام 2024، نسبة 50% منها كانت تخص السلع المعمرة بقرابة 90 ألف شكوى، أما النسبة الباقية كانت حول شكاوى من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز لديه آليات وخط مباشر مع الشركات للربط ضمن منظومة شكاوى المواطنين من خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة بجانب التطبيق الإلكتروني لربط كل الأطراف في منظومة واحدة.

أضاف السجيني، أن الجهاز أيضا تلقى مايقرب من 30 ألف شكوى من الشراء الإلكتروني عن بعد وهو الأمر الذي دفع الجهاز للعمل مع المجلس الأعلى للإعلام لوضع ضوابط وبروتوكول تعاون لضبط أداء سوق البيع الإلكتروني وإقرار اشتراطات إعلانات المنتجات سواء الغذائية أو الكهربائية أو ما تندرج تحت بند الأدوية بهدف ضبط سوق البيع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.