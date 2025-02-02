افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمدينة نويبع -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، اليوم الأحد، معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة نويبع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال وكيل وزارة التموين، إن هذا السوق يعد السادس الذي جرى افتتاحه على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن يجري افتتاح سوق بمدينة طابا في نهاية الشهر الجاري تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بإقامة السوق بكافة مدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن السوق يتضمن كافة السلع الأساسية والغذائية، إضافة إلى "اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه المخبوزات، البيض، المنظفات" بنسبة تخفيض تتراوح بين 20 إلى 30 %، مؤكدًا أنه شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.

وأكد أنه حريص على إعلان أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعًا بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنة بالأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم أسواق اليوم الواحد بمدن " شرم الشيخ، طور سيناء، أبورديس، رأس سدر، دهب "، وقد لاقت هذه الأسواق استحسان وإقبال كبير من المواطنين على مستوى جميع المدن.