تحصين 135 ألف رأس ماشية في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

حصنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، 93 ألف و408 رأس أبقار و 41 ألفا و947 رأس أغنام وماعز، ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، ليصبح إجمالي ما جرى تحصينه خلال الأسبوع الأول من الحملة 135 ألفا و 355 رأس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

كما جرى تحصين 137 رأس بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تحصين 900 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور وإصدار 306 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك خلال الأسبوع المنتهي فى 30 يناير 2025 م .

وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي جرى ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 3091 رأس ماشية وأغنام.

وناشدت المديرية جميع المزارعين ومربي الماشية وحائزي الثروة الحيوانية في مختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع فرق التحصين المنتشرة لتقديم ماشيتهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .