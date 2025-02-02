توجيه عاجل من محافظ الدقهلية لشرطة المرافق ومسئولي الإشغالات -صور

الدقهلية-رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، العميد علي أبو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة بشن حملة مكبرة ورفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة المنصورة خاصة شارع جيهان، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي اشغالات، التي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

كما كلف محافظ الدقهلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بتنظيم حركة السيارات بشارع النخلة وتيسير الحركة المرورية بما يضمن سيولة حركة السيارات ومنع التكدس لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وقائدي السيارات، وتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الترعة وشارع الجيش، وأكد على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المنصورة شملت، شارع النخلة وشارع الجلاء وجيهان، حيث وجه مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع حي غرب برفع مستوى النظافة هناك، وإلزام شركة النظافة بإعادة توزيع العمال والمعدات وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.