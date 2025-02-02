سجائر بسعر أقل.. المؤبد لـ 3 متهمين بخطف وسرقة تاجري تبغ في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق وعاملين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بخطف تاجرين تبغ بالتحايل وسرقة أموالهما بعد استدراجهما من سوهاج إلى برج العرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب شاهين، والمستشار عمر علم الدين، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.

ترجع وقائع القضية التي قيدت برقم 6877 لسنة 2024 جنايات برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغ بخطف شخصين وسرقتهما بدائرة القسم.

وبحسب أوراق القضية، تبين خطف المتهمين "ع.ف.أ" سائق، و"أ.م.ز" عامل، و"م.م.ز" عاطل، للمجني عليهما "أ.ص.س" صاحب محل تبغ و"م.ن.أ" صاحب محل تبغ، مقيمين بمحافظة سوهاج، باستدراجهما بطريق التحايل.

وكشفت التحقيقات تواصل المتهمين مع المجني عليهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال إيهامهما بوجود كمية كبيرة من السجائر بسعر أقل من السعر المتداول بالأسواق.

وطالب المتهمون من المجني عليهما الحضور لمنطقة برج العرب، لإبرام الاتفاق، وعند وصولهما طلب منهم المتهم الثالث استقلال تروسيكل فاستجابا له ومر بهما من طريق مظلم.

استشعرا المجني عليهما القلق في الطريق وطلبا منه إنزالهما، فرفض واستمر بالقيادة بسرعة عالية، حتى فوجئا بالمتهمين الأول والثاني، يعترضا الطريق بعصا خشبية وقطعة من الحجارة، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على مبلغ مالي 95 ألف جنيه وفروا هاربين.

ألقي ضباط الشرطة القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.