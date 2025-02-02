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محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل -صور

01:17 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (1)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (2)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (5)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (6)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (4)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (8)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (3)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (11)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (10)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (13)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (12)
  • عرض 13 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد مصانع إنتاج التريكو بقرية طنامل (9)
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الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، مركز أجا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكداً أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

وتفقد محافظ الدقهلية، قرية طنامل والتقى أصحاب مصانع التريكو ومحلات بيع الملابس والأقمشة هناك، واستمع إليهم مؤكداً على دعمه الكامل لكل احتياجاتهم التي تعظم الاستفادة من أعمالهم، مشيرا إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لزيادة إنتاجية المصانع بما يخدم السوق ويوفر منتجات محلية متنوعة باسعار مميزة.

كما تفقد محافظ الدقهلية الوحدة الصحية بطنامل، وأكد على ضرورة توفير الرعاية والعناية اللازمة المترددين على الوحدة، وحسن تقديم الخدمات المطلوبة وتيسير إجراءات الحصول عليها، حرصا عليهم ولتحقيق مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وشدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة النظافة العامة بالقرية، ورفع تجمعات القمامة يوميا.

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طارق مرزوق محافظ الدقهلية مصانع إنتاج التريكو
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