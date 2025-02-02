سكب مادة حارقة على جارته.. جنايات الزقازيق تعاقب متهمًا تسبب في عاهة مستديمة

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، معاقبة متهما بالسجن 5 سنوات على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على جارته وإصابتها بعاهة مستديمة إثر مشاجرة بينهما.

أصدر الحكم المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.

كانت النيابة العامة فى الإبراهيمية، أحالت "محمد.أ. للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بضرب جارته "ع.ع " متسببا لها في عاهة مستديمة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسبب في عاهة مستدامة بسبب تعديه بالضرب على المجني عليها، بسكب مادة حارقة على وجهها تسببت في ضرر بالغ لها تاركا عاهة مستديمة بالوجه والعين، لذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم ذكره.