المحكمة التأديبية تواصل جلسات محاكمة الطبيبة وسام شعيب

البحيرة - أحمد نصرة:

تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى محافظة البحيرة، اليوم الأحد، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب المهنة.

كانت هيئة المحكمة استمعت خلال الجلسة السابقة لأقوال الطبيبة، وكذلك لممثل الدفاع عنها الدكتور أسامة العريان، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.

كانت النيابة الإدارية، أحالت الطبيبة وسام شعيب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالهيئة، تداول مقطع فيديو جرى بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تطرقت خلاله الطبيبة إلى عدد من الحالات المترددة عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

وقررت محكمة كفر الدوار فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه.



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