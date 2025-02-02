بتخفيضات 30%.. إقامة سوق اليوم الواحد بالزقازيق للمرة السابعة على التوالي

الشرقية -ياسمين عزت

أقامت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق بحي الصيادين للأسبوع السابع على التوالي، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪.

يقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائيه وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم بقيادة المهندس عبد الله عبد الكريم وكيل الوزارة.

أكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن هذه الأسواق شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم، وأوضح أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .

وذكر عوض الله، أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه، وكذا السلع الغير غذائية، وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف أن مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار أربعة وعشرين يوماً، لافتا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين، مؤكداً أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المنخفضة.

أكد أن المديرية ترفع درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض أهلا ً رمضان بنطاق المحافظة بدءا من الشهر الجاري مع تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان بأسواق اليوم والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.