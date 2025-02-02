جامعة الزقازيق تشارك في الملتقى القمي للاتحاد الطلابي المصري بشرم الشيخ

الشرقية -ياسمين عزت

شَاركَ وفدٌ من طلاب جامعة الزقازيق، في فعاليات الملتقى القمي للاتحاد الطلابي بالجامعات المصرية، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، تحت شعار اتحاد طلاب الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفعالة في صنع القرار، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

يُعَدُّ هذا الملتقى أحد أهم الفعاليات الطلابية التي تهدف إلى تعزيز قيم القيادة والعمل الجماعية، إذ يجمع ممثلي اتحاد الطلاب بمختلف الجامعات المصرية لمناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية، واستحداث أنشطة جديدة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جَاءَ هذا الملتقى بتنظيم مشترك من معهد إعداد القادة بحلوان، وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، وبمشاركة فعالة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

شَهِدَ اليوم الأول من الملتقى حفل تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، ثم جلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالاتحاد الطلابي، ودوره في الحياة الجامعية، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحواريةن وورش عمل ذاتيَّة تناقش مدى إمكانية استحداث أنشطة طلابية جديدة، وتعظيم الاستفادة من الأنشطة الرقمية بين الجامعات، فضلاً عن المائدة المستديرة التي تجمع رؤساء الاتحاد الطلابي ونوابهم،لمناقشة سبل تطوير الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية.

وفي هذا السياق، أَكَّدَ الدكتور خالد الدرندلي أَنَّ مشاركة طلاب الجامعة في هذا الحدث الكبير تعكس اهتمام الجامعة بتأهيل جيل جديد من القادة الشباب القادرين على تحمل المسئولية والإسهام في تنمية المجتمع.

وَأضافَ الدكتور خالد الدرندلي أن جامعة الزقازيق تضع الأنشطة الطلابية على رأس أولوياتها لإيمانها بأن بناء شخصية الطالب الجامعي لا تقتصر فقط على التحصيل الأكاديمي، بل تتطلب أيضًا تنمية مهاراته القيادية والفكرية، وَتُعَدُّ مشاركة طلاب الجامعة في هذا الملتقى القمي دليلًا على قدرتهم على تحمل المسئولية، وتقديم أفكار جديدة تخدم زملاءهم، وتعزز من دورهم في تطوير المجتمع.

كما أَشَارَ سيادته إلى أَنَّ الجامعة حريصة كل الحرص على دعم الاتحاد الطلابي، وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والابتكار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأنشطة الطلابية.

من جانبه أشاد الدكتور هلال عفيفي بمشاركة طلاب الجامعة في هذا الملتقى الرقمي إذ يتيح الفرصة أمامهم للتفاعل مع زملائهم بالجامعات المختلفة، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لكل المبادرات التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم ليكونوا سفراء ناجحين لمجتمعهم ووطنهم.

في السياق ذاته، أَكَّدَ الدكتور أحمد عناني، أَنَّ هذا الملتقى يمثل فرصة ذهبية للطلاب لتنمية مهاراتهم القيادية؛ إذ يوفر بيئة حوارية مميزة لمناقشة الأفكار والتحديات التي تواجههم في حياتهم الجامعية موضحًا أَنَّ الاتحاد الطلابي هو النواة الحقيقية لإعداد قادة المستقبل، وهناك حرصٌ شديدٌ على دعمه وتعزيز دوره بمختلف الأنشطة داخل الجامعة وخارجها.