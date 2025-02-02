خطة طموحة لتطوير التعليم في الوادي الجديد.. إحلال وتجديد 23 مدرسة

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن مواصلة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد من المدارس بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة طموحة تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وتقديم بيئة دراسية متطورة للطلاب.

وأوضح المحافظ أن المحافظة طرحت مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة لـ 23 مدرسة بتكلفة تقدر بـ 334 مليون جنيه، تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة. وقد بدأت الأعمال بالفعل في 11 مدرسة، من المقرر دخولها الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في حين يجري العمل على 5 مدارس أخرى، استعدادًا لافتتاحها خلال العام الدراسي القادم 2025/2026.

كما أضاف الزملوط أن هناك إجراءات جارية لطرح أعمال إنشاء مدرستي "صلاح الدين الابتدائية" ومدرسة "المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)"، بالإضافة إلى إسناد العمل على المدارس المتبقية المدرجة بالخطة، وذلك لضمان استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، أن هذه الخطوة تعد امتدادًا لجهود سابقة بذلتها المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء مدارس جديدة وتطوير المباني التعليمية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى توفير بنية تحتية قوية تخدم الأجيال القادمة.

وقال : يأتي هذا المشروع كجزء من التوجه العام للدولة نحو تحسين جودة التعليم في المحافظات الحدودية، حيث خصصت الحكومة ميزانيات كبيرة لدعم التعليم في المناطق النائية، بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التعليم ليكون أكثر كفاءة وابتكارًا.

ولفت إلى أنه يشكل تطوير المدارس في الوادي الجديد نقطة تحول مهمة للطلاب وأولياء الأمور، إذ يساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تُحفز الطلاب على التحصيل العلمي كما أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز فرص التعليم النوعي، والتي ستفتح آفاقًا جديدة للطلاب المتميزين.