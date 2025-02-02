احصل عليها الآن باسمك ورقم جلوسك.. نتائج الشهادة الإعدادية فى 4 محافظات

محافظات - مصراوي:

بعد أسابيع من الجد والاجتهاد، يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 -2025.

وبدأت بعض المحافظات (السويس وبورسعيد والإسكندرية والوادي الجديد) في إعلان النتائج تباعًا، وسط ترقب وقلق يحيط بالجميع.

نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأحد، وبلغت نسبة النجاح 85.28%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

و اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وبلغت نسبة نجاح بلغت 74.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84.2%.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط (هـــنـــا)

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا، وبلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

رابط النتيجة: اضغط هنا