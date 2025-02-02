رمز الحياة الزوجية المستقرة.. متحف شرم الشيخ يحتفي بعيد الحب بتمثال "ثاي ونايا"



جنوب سيناء – رضا السيد:

جعل متحف شرم الشيخ تمثال الزوجان "ثاي ونايا"، قطعة العرض المتحفي الهامة على مدار شهر فبراير الجاري، احتفالًا بعيد الحب، لتجسيد الحياة الزوجية المستقرة لدى القدماء المصريين.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن التمثال مزدوج للزوجان "ثاي ونايا" وهم جالسين على مقعد ذو مسند مرتفع من الخلف، ويظهر الزوج مرتديًا رداء واسع عليه من الأمام سطر رأسي من الكتابة الهيروغليفية، والزوجة ترتدي رداء حابك طويل، وتضع يدها اليمنى على كتف زوجها، مشيرًا إلى أن الزوجان يرتديان باروكة شعر طويلة، ويوجد على المقعد بين الزوجان من أسفل نقش وبينهما مائدة قرابين.

وأكد مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الحب لدى قدماء المصريين كان يعد عنصرًا أساسيًا في الحياة الزوجية، وتجسد ذلك من خلال العلاقة بين الزوجين، وكيف كان الحب يُعبر عن نفسه من خلال الاحترام المتبادل، والشراكة والمودة والتفاهم، ليؤكدوا أن الحب ليس مجرد شعور، بل هو أيضًا أساس قوي يُعزز الحياة الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن إدارة المتحف اعتادت على تنظيم فعاليات لتعريف الزائرين على أشهر قصص الحب المصرية القديمة بمختلف اللغات، ومنها الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، والملك اخناتون وزوجته نفرتيتي، وعلى رأسها قصة الحب الخالدة بين "إيزيس وأوزيريس"، التي تعد من أشهر قصص الحب والوفاء عند المصريين القدماء، وكيف صارت "إيزيس" رمزًا ومعبودة للحب والوفاء.

وأوضح أن المصري القديم عبر عن الحب بالمفردات والصور البلاغية المختلفة، وكان محفزًا لهم على ابتكار الأساطير والأشعار والأدب، لكونهم أول من تفاخروا بعاطفة الحب وخلدوها في عالم الأحياء على جدران معابدهم ومقابرهم ليحيا الجميع بالحب في العالم الآخر، كما تبارى الملوك في تخليد قصص حبهم، فكتبوا الخلود لملكاتهم بمباني خصصت لهن، ونقوش لا حصر لها أبرزت مكانتهم، إضافة إلى استخدام عناصر الطبيعة كرمز للحب، مثل شجرة الجميز و زهرة اللوتس.

وأضاف أن قدماء المصريين أطلقوا على المرأة عدة ألقاب مثل الملكة، المحبوبة، الزوجة، جميلة الوجه، عظيمة المحبة، المشرقة كالشمس، منعشة القلوب، سيدة البهجة، سيدة النسيم، جميلة الجميلات، وغيرها من الألقاب الواردة في كثير من نصوص الأدب المصري القديم.

ولفت إلى أن القدماء المصريين اعتادوا على تداول عبارات و كلمات تنقل مشاعرهم مستخدمين لغة عصرهم، مثل عبارات "هي التي أشرقت الشمس من أجلها، إنها الوحيدة الفريدة حبيبتي، لا مثيل لها، وأكثر جمالًا من كل النساء، انظر إنها مثل نجمة السماء سوبدت المشرقة في العام الجديد"، خاصة في عيد الحب.