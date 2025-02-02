جنوب سيناء تضع خطة طموحة للتنمية الزراعية تركز على المحاصيل غير التقليدية -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

وضعت محافظة جنوب سيناء، خطة استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في المحاصيل غير التقليدية والتي تجود زراعتها بالمحافظة خلال الفترة من 2024 حتى 2030، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في زيادة الدخل القومي، وتأمين دخل عادل وكافي للمزارعين، وعدم المساس بحق الأجيال المقبلة في العيش على الزراعة، مع احترام البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

قال المهندس سامي العقبي، وكيل مديرية الزراعة، إنه جرى وضع هذه الخطة من قبل فريق عمل متكامل بالمديرية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، باستغلال المقومات الزراعية لتحويل المحافظة إلى سلة غذائية، وتحت إشراف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة سابقًا، ومن المقرر أن يستكمل مسيرة تنفيذ الخطة المهندس سعد عامر، وكيل الوزارة حاليًا.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن الخطة تتضمن التوسع في زراعة تقاوى بنجر السكر تحت الظروف المصرية بمدينة سانت كاترين بعد نجاح تجربة زراعتها على مساحة 2 فدان إلى 2000 فدان، وإنتاج الأعلاف غير التقليدية بمساحة 10 آلاف فدان، وإنتاج النقليات بسانت كاترين على مساحة 5 آلاف فدان، والتفاحيات 5 آلاف فدان بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن المحاصيل الزراعية التي تجود زراعتها بالمحافظة وجرى التوسع في زراعتها خلال عام 2024، الزيتون بواقع 22400 فدان، والمانجو على مساحة 6800 فدان، والنخيل على مساحة 2100 فدان، والقمح 800 فدان,

وأضاف أن أنواع خزانات المياه التي تعتمد عليها في الزراعة على مستوى المحافظة 4 أنواع، إحداهما خزانات الرواسب وعمقها يتراوح من 5 إلى 200 متر مربع، ونسبة الملوحة فيها تتراوح بين 500 حتى 1000 جزء في المليون، وخزانات الحجر الجيري ويتراوح عمقها من 100 إلى 700 متر، ونسبة الملوحة بها من 3 آلاف إلى 8 آلاف في المليون، ويصل عمق خزانات الحجر الرملي من 35 حتى 350 متر، ونسبة الملوحة فيها تتراوح بين 700 حتى 2000 جزء في المليون، وأخيرًا خزانات الباليولوزي بعمق 200 متر، وتصل نسبة الملوحة بها 5 آلاف جزء في المليون.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المساحات المنزرعة بالمحافظة بلغت 39036 فدان، وعدد المزارعين 3761 مزارع، بواقع 15458 فدان بمدينة الطور، و 18897 فدان بمدينة رأس سدر، و 703 فدان بمدينة أبورديس، و45 فدان بمدينة دهب، و354 فدان بمدينة نويبع، و200 فدان بمدينة أبوزنيمة، و423 فدان بمدينة سانت كاترين، وإجمالي مساحة التجمعات التنموية 2025 فدان.

وأكد أن عملية النهوض بالقطاع الزراعي تجري من خلال التكامل بين الهياكل الإدارية الأساسية، والمساعدة للتنمية على أرض المحافظة، وهم مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، وإدارة الثروة السمكية، والإدارة العامة للآبار والمياه الجوفية، والمحطات البحثية.