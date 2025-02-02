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ظهرت رسميا.. رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى السويس

10:27 ص الأحد 02 فبراير 2025

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى السويس

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السويس- حسام الدين أحمد:

ينشر "مصراوي" رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية فى السويس للعام الدراسي 2024 -2025، بعد اعتمادها رسميا، فى وقت سابق اليوم الأحد، من جانب اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس.

ومن المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي على المنصة الرقمية لنتائج امتحانات التربيه والتعليم فى السويس.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس 15905 طلاب وطالبات موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

رابط النتيجة: اصغط هنا

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نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة السويس طارق الشاذلي محافظ السويس
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