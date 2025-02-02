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إصابة أسرة مكونة من 5 أفراد في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

10:17 ص الأحد 02 فبراير 2025

انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود مصابين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين أنه سير سيارة ملاكي قيادة "محمود. ي" 19 عامًا طالب اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق، ما تسبب في إصابة "علي. ع" 52 عامًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، وأطفاله "عماد" 14 عامًا، "مؤمن" 5 عامًا، "زهراء" 9 أعوام، وزوجته "ولاء. ع" 43 عامًا ربة منزل، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حادث انقلاب انقلاب سيارة محافظة سوهاج صبري عزب مدير أمن سوهاج
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