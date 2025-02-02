مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه تحت عجلات القطار، لعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بأنه أثناء مرور القطار "القاهرة- نجع حمادي" دائرة المركز والغير مقرر وقوفه بمحطة سكة حديد العسيرات دهس شخص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة.

تبين أنه يدعى "علي. ا" 13 عامًا تلميذ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.