اليوم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

يعتمد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية، صباح اليوم الأحد، لإعلانها بشكل رسمي على المنصة الرقمية لنتائج امتحانات التربيه والتعليم بالمحافظة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن الدكتور ياسر محمود مدير المديرية توجه بملف النتيجة إلى ديوان عام محافظة لعرضها على اللواء طارق الشاذلي لاعتمادها بشكل رسمي اليوم، على أن يتم إتاحتها على المنصة بعد دقائق من اعتمادها، وتعلن في غدا بالمدارس.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس 15905 طلاب وطالبات موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

رابط النتيجة على المنصة الرقمية لنتائج امتحانات محافظة السويس: اضغط هنا